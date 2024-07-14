Секреты быстрого прохождения контроля и покупок в Duty Free: опыт путешественников

Как использовать специальные наклейки для багажа и ускорить его получение

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Советы опытных путешественников могут значительно улучшить ваше путешествие. Например, специальная наклейка на багаже помогает ему выгрузиться первым из самолета.

Фото: Lancel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кэтрин Дюрансо советует сделать свой багаж "хрупким", попросив сотрудника аэропорта прикрепить соответствующую наклейку. Это не только обеспечивает безопасность вещей во время транспортировки, но и ускоряет получение багажа.

Еще один полезный совет от Р. Картера Лэнгстона: старайтесь избегать пиковой загруженности в аэропорту, особенно в утренние и вечерние часы. Также полезно иметь пустую сумку для быстрого прохождения контроля безопасности и для удобства покупок в магазинах Duty Free.