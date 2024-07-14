Советы опытных путешественников могут значительно улучшить ваше путешествие. Например, специальная наклейка на багаже помогает ему выгрузиться первым из самолета.
Кэтрин Дюрансо советует сделать свой багаж "хрупким", попросив сотрудника аэропорта прикрепить соответствующую наклейку. Это не только обеспечивает безопасность вещей во время транспортировки, но и ускоряет получение багажа.
Еще один полезный совет от Р. Картера Лэнгстона: старайтесь избегать пиковой загруженности в аэропорту, особенно в утренние и вечерние часы. Также полезно иметь пустую сумку для быстрого прохождения контроля безопасности и для удобства покупок в магазинах Duty Free.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.