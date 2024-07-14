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Прорыв канализации на центральном пляже Анапы привёл к массовому загрязнению моря и вызвал волну жалоб туристов

Туристы жалуются на антисанитарию из-за прорыва канализации в Анапе

0:46
Туризм

11 июля на центральном пляже Анапы случился прорыв канализации, что привело к загрязнению моря и прилегающей территории.

Туристы жалуются на антисанитарию из-за прорыва канализации в Анапе
Фото: commons.wikimedia.org by Koralex2020, CC BY-SA 4.0

Туристы, ожидаемо, выразили недовольство, подавая многочисленные жалобы на антисанитарию и высокий риск заболеваний. По словам отдыхающих, обстановка остаётся критической, однако арендатор пляжа не способен оперативно устранить последствия происшествия.

"Берег завален тиной, везде роятся мошки. Дышать невозможно", — жалуются туристы.

Администрация считает, что ответственность за порядок на пляжной территории лежит на арендаторах, которые в настоящее время не справляются с уборкой, сообщает runews24.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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