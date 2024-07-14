Впервые в мире знаменитое итальянское направление ввело сбор в размере 5 евро для однодневных поездок

Впервые в мире Венеция ввела сбор в размере 5 евро для однодневных поездок, запланированных в особо загруженные дни, в надежде, что сбор удержит некоторых людей от посещения, пишет Reuters.
Пилотная схема, за которой внимательно следили другие туристические центры Европы, рассчитана была на 29 дней.
Симоне Вентурини, член городского совета, ответственная за туризм и социальную сплоченность, сказала, что первоначальная оценка была положительной, и подтвердила, что система будет обновлена в 2025 году, но признала, что толпы туристов не уменьшились.
Городской совет стремится препятствовать однодневным экскурсиям, особенно в выходные и праздничные дни, когда количество посетителей превышает 100 000 человек, что вдвое выше количества местных жителей.
"Это был полный провал. Город по-прежнему переполнен туристами ", — высказался член совета оппозиции Джованни Андреа Мартини.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.