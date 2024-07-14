Впервые в мире знаменитое итальянское направление ввело сбор в размере 5 евро для однодневных поездок

Венеция вводит плату для однодневных поездок, чтобы разогнать толпы туристов

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Впервые в мире Венеция ввела сбор в размере 5 евро для однодневных поездок, запланированных в особо загруженные дни, в надежде, что сбор удержит некоторых людей от посещения, пишет Reuters.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, CC0

Пилотная схема, за которой внимательно следили другие туристические центры Европы, рассчитана была на 29 дней.

Симоне Вентурини, член городского совета, ответственная за туризм и социальную сплоченность, сказала, что первоначальная оценка была положительной, и подтвердила, что система будет обновлена в 2025 году, но признала, что толпы туристов не уменьшились.

Городской совет стремится препятствовать однодневным экскурсиям, особенно в выходные и праздничные дни, когда количество посетителей превышает 100 000 человек, что вдвое выше количества местных жителей.

"Это был полный провал. Город по-прежнему переполнен туристами ", — высказался член совета оппозиции Джованни Андреа Мартини.