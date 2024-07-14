Как подготовиться к поездке: перечень документов, вещей и рекомендаций от профессионалов

Портал Объясняем. рф опубликовал полезные советы по подготовке к путешествию. Первым делом необходимо проверить все документы, включая паспорт.
Также в поездке понадобятся банковские карты. Эксперты советуют взять несколько карт и распределить деньги по ним равномерно, чтобы в случае потери одной из карт, у вас оставались другие. Обязательно следует иметь и запас наличных денег.
Не забудьте приготовить билеты на транспорт, распечатанные брони отелей или других мест проживания. Удобно сохранить СНИЛС и номер полиса ОМС в блокноте или в заметках на телефоне, чтобы они всегда были под рукой. Тем, кто пользуется льготами, следует взять соответствующие подтверждающие документы.
Если поездка планируется за границу, нужно иметь:
Перед выездом за границу стоит уточнить условия вашего тарифного плана за границей и пополнить баланс телефона, чтобы оставаться на связи.
Для автопутешествия необходимо взять национальные и международные водительские удостоверения, техпаспорт и полис ОСАГО.
Также в набор автомобилиста входят: навигатор, аптечка, огнетушитель, видеорегистратор, гаечные ключи, запасное колесо и домкрат, провода вспомогательного запуска, компрессор для подкачки шин, буксировочный трос и знак аварийной остановки. В багажник стоит положить запас воды, масла, антифриза, стеклоомывающей и тормозной жидкостей, а также канистру с бензином.
Если с вами отправляются дети, нужно взять их свидетельства о рождении, полисы ОМС, российские и загранпаспорта (если едете за границу). В дорогу также лучше взять:
Для путешествия с животными необходим ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации от бешенства и других заболеваний.
Также в перечне важных предметов:
Важно помнить, что перед поездкой за границу питомцу нужно пройти обработку от паразитов и оформить ветеринарное свидетельство формы № 1. Кроме того, большинство стран требуют чипировать животных.
Следует заранее узнать правила перевозки. С авиакомпаниями этот вопрос нужно согласовывать уже на этапе покупки билетов.
Эксперты также рекомендуют содержимое аптечки для путешествий:
Не забудьте взять препараты, которые регулярно принимаются по назначению врачей.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.