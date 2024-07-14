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Как подготовиться к поездке: перечень документов, вещей и рекомендаций от профессионалов

Эксперты рассказали, как правильно собраться в путешествие

3:28
Туризм

Портал Объясняем. рф опубликовал полезные советы по подготовке к путешествию. Первым делом необходимо проверить все документы, включая паспорт.

Эксперты рассказали, как правильно собраться в путешествие
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также в поездке понадобятся банковские карты. Эксперты советуют взять несколько карт и распределить деньги по ним равномерно, чтобы в случае потери одной из карт, у вас оставались другие. Обязательно следует иметь и запас наличных денег.

Не забудьте приготовить билеты на транспорт, распечатанные брони отелей или других мест проживания. Удобно сохранить СНИЛС и номер полиса ОМС в блокноте или в заметках на телефоне, чтобы они всегда были под рукой. Тем, кто пользуется льготами, следует взять соответствующие подтверждающие документы.

Если поездка планируется за границу, нужно иметь:

  • Загранпаспорт;
  • Международные водительские права (если планируется аренда автомобиля);
  • Медицинскую страховку с необходимой суммой покрытия.

Перед выездом за границу стоит уточнить условия вашего тарифного плана за границей и пополнить баланс телефона, чтобы оставаться на связи.

Для автопутешествия необходимо взять национальные и международные водительские удостоверения, техпаспорт и полис ОСАГО.

Также в набор автомобилиста входят: навигатор, аптечка, огнетушитель, видеорегистратор, гаечные ключи, запасное колесо и домкрат, провода вспомогательного запуска, компрессор для подкачки шин, буксировочный трос и знак аварийной остановки. В багажник стоит положить запас воды, масла, антифриза, стеклоомывающей и тормозной жидкостей, а также канистру с бензином.

Если с вами отправляются дети, нужно взять их свидетельства о рождении, полисы ОМС, российские и загранпаспорта (если едете за границу). В дорогу также лучше взять:

  • Запасную удобную одежду и обувь;
  • Перекус и воду;
  • Бутылочки, детское питание, соски, подгузники (если ребенок маленький);
  • Игрушки, книги, раскраски, карандаши и другие предметы для развлечения детей в дороге;
  • Влажные и сухие салфетки;
  • Коляску и автокресло (для тех, кто путешествует на машине).

Для путешествия с животными необходим ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации от бешенства и других заболеваний.

Также в перечне важных предметов:

  • Переноска;
  • Корм и миски;
  • Лоток и наполнитель;
  • Поводок, намордник, ошейник;
  • Игрушки;
  • Средства гигиены и лекарства.

Важно помнить, что перед поездкой за границу питомцу нужно пройти обработку от паразитов и оформить ветеринарное свидетельство формы № 1. Кроме того, большинство стран требуют чипировать животных.

Следует заранее узнать правила перевозки. С авиакомпаниями этот вопрос нужно согласовывать уже на этапе покупки билетов.

Эксперты также рекомендуют содержимое аптечки для путешествий:

  • Пластыри;
  • Мази от ушибов и укусов насекомых;
  • Обезболивающие;
  • Средства от аллергии;
  • Препараты от отравлений и укачиваний;
  • Жаропонижающее и лекарства от простуды;
  • Солнцезащитный крем.

Не забудьте взять препараты, которые регулярно принимаются по назначению врачей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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