Как подготовиться к поездке: перечень документов, вещей и рекомендаций от профессионалов

Эксперты рассказали, как правильно собраться в путешествие

3:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Портал Объясняем. рф опубликовал полезные советы по подготовке к путешествию. Первым делом необходимо проверить все документы, включая паспорт.

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Также в поездке понадобятся банковские карты. Эксперты советуют взять несколько карт и распределить деньги по ним равномерно, чтобы в случае потери одной из карт, у вас оставались другие. Обязательно следует иметь и запас наличных денег.

Не забудьте приготовить билеты на транспорт, распечатанные брони отелей или других мест проживания. Удобно сохранить СНИЛС и номер полиса ОМС в блокноте или в заметках на телефоне, чтобы они всегда были под рукой. Тем, кто пользуется льготами, следует взять соответствующие подтверждающие документы.

Если поездка планируется за границу, нужно иметь:

Загранпаспорт;

Международные водительские права (если планируется аренда автомобиля);

Медицинскую страховку с необходимой суммой покрытия.

Перед выездом за границу стоит уточнить условия вашего тарифного плана за границей и пополнить баланс телефона, чтобы оставаться на связи.

Для автопутешествия необходимо взять национальные и международные водительские удостоверения, техпаспорт и полис ОСАГО.

Также в набор автомобилиста входят: навигатор, аптечка, огнетушитель, видеорегистратор, гаечные ключи, запасное колесо и домкрат, провода вспомогательного запуска, компрессор для подкачки шин, буксировочный трос и знак аварийной остановки. В багажник стоит положить запас воды, масла, антифриза, стеклоомывающей и тормозной жидкостей, а также канистру с бензином.

Если с вами отправляются дети, нужно взять их свидетельства о рождении, полисы ОМС, российские и загранпаспорта (если едете за границу). В дорогу также лучше взять:

Запасную удобную одежду и обувь;

Перекус и воду;

Бутылочки, детское питание, соски, подгузники (если ребенок маленький);

Игрушки, книги, раскраски, карандаши и другие предметы для развлечения детей в дороге;

Влажные и сухие салфетки;

Коляску и автокресло (для тех, кто путешествует на машине).

Для путешествия с животными необходим ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации от бешенства и других заболеваний.

Также в перечне важных предметов:

Переноска;

Корм и миски;

Лоток и наполнитель;

Поводок, намордник, ошейник;

Игрушки;

Средства гигиены и лекарства.

Важно помнить, что перед поездкой за границу питомцу нужно пройти обработку от паразитов и оформить ветеринарное свидетельство формы № 1. Кроме того, большинство стран требуют чипировать животных.

Следует заранее узнать правила перевозки. С авиакомпаниями этот вопрос нужно согласовывать уже на этапе покупки билетов.

Эксперты также рекомендуют содержимое аптечки для путешествий:

Пластыри;

Мази от ушибов и укусов насекомых;

Обезболивающие;

Средства от аллергии;

Препараты от отравлений и укачиваний;

Жаропонижающее и лекарства от простуды;

Солнцезащитный крем.

Не забудьте взять препараты, которые регулярно принимаются по назначению врачей.