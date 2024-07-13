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Как жители курортных городов России воспринимают туристов: результаты опроса

Жители курортных городов поделились мнениями о туристах

2:01
Туризм

Лето — это время отпусков и поездок, когда курортные города России привлекают миллионы туристов. Но как сами жители этих городов относятся к такому наплыву гостей? Сервис для путешествий Ozon Travel провёл масштабное исследование, выявившее смешанные чувства местных жителей к туристам.

Жители курортных городов поделились мнениями о туристах
Фото: commons.wikimedia.org by Dima Sergiyenko, CC BY-SA 4.0

Выяснилось, что около половины (46%) опрошенных жителей курортных городов относятся к туристам положительно, отмечая их значимость для развития города. Туризм приносит новые рабочие места, стимулирует развитие инфраструктуры и способствует экономическому росту.

Однако 21% респондентов выражают недовольство из-за туристов. Они жалуются на шум и суету, рост цен на товары и услуги, а также беспокойство по поводу поведения некоторых туристов. 22% опрошенных россиян считают, что их города могли бы обходиться без туристов.

Согласно опросу, 47% жителей курортных городов считают, что туристическая инфраструктура в их городах достаточно развита. Тем не менее, 24% уверены, что она требует дальнейшего улучшения. Почти треть (29%) жителей отмечают нехватку мест для отдыхающих, таких как отели, рестораны и развлечения.

Почти половина респондентов (46%) наблюдают значительный приток туристов в летний сезон, в то время как 24% жителей практически не замечают туристов или говорят об их отсутствии.

Более 70% респондентов предпочитают проводить летний отпуск в своём родном городе.

Опрос Ozon Travel показывает, что отношение жителей курортных городов к туристам неоднозначно. В то время как половина признает положительное влияние туризма на экономику и развитие городов, другая часть испытывает негативные эмоции, связанные с шумом, суетой и ростом цен.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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