Стало известно, в какой стране случается больше всего происшествий с российскими туристами

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Таиланд лидирует по числу происшествий с туристами из России в 2024 году

0:56
Туризм

По итогам первой половины 2024 года страной-лидером по числу происшествий с путешественниками из России оказался Таиланд. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на директора филиала РСО "Евроинс туристическое страхование" Юлию Алчееву.

Таиланд лидирует по числу происшествий с туристами из России в 2024 году
Фото: pixabay.com by borges, PDM

Она рассказала, что одной из главных причин происшествий выступает влажный тропический климат. По словам Юлии Алчеевой, туристы часто сталкиваются с острыми заболеваниями и недомоганиями. Кроме того, она выделила рискованный способ передвижения на двухколёсном транспорте и пренебрежение средствами защиты при вождении. Юлия Алчеева уточнила, что из-за этого в стране фиксируются тяжёлые последствия ДТП.

Ранее Pravda.Ru писала, что в 2023 году Таиланд посетили 1,48 миллиона россиян.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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