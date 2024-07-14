Стало известно, в какой стране случается больше всего происшествий с российскими туристами

Таиланд лидирует по числу происшествий с туристами из России в 2024 году

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

По итогам первой половины 2024 года страной-лидером по числу происшествий с путешественниками из России оказался Таиланд. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на директора филиала РСО "Евроинс туристическое страхование" Юлию Алчееву.

Фото: pixabay.com by borges, PDM

Она рассказала, что одной из главных причин происшествий выступает влажный тропический климат. По словам Юлии Алчеевой, туристы часто сталкиваются с острыми заболеваниями и недомоганиями. Кроме того, она выделила рискованный способ передвижения на двухколёсном транспорте и пренебрежение средствами защиты при вождении. Юлия Алчеева уточнила, что из-за этого в стране фиксируются тяжёлые последствия ДТП.

Ранее Pravda.Ru писала, что в 2023 году Таиланд посетили 1,48 миллиона россиян.