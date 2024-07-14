Стало известно, в какой стране случается больше всего происшествий с российскими туристами

По итогам первой половины 2024 года страной-лидером по числу происшествий с путешественниками из России оказался Таиланд. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на директора филиала РСО "Евроинс туристическое страхование" Юлию Алчееву.
Она рассказала, что одной из главных причин происшествий выступает влажный тропический климат. По словам Юлии Алчеевой, туристы часто сталкиваются с острыми заболеваниями и недомоганиями. Кроме того, она выделила рискованный способ передвижения на двухколёсном транспорте и пренебрежение средствами защиты при вождении. Юлия Алчеева уточнила, что из-за этого в стране фиксируются тяжёлые последствия ДТП.
Ранее Pravda.Ru писала, что в 2023 году Таиланд посетили 1,48 миллиона россиян.
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