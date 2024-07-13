Туристический автобус попал в аварию в Турции: два погибших и 28 пострадавших

Туристический автобус врезался в дом в Турции

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

В провинции Мугла на юго-западе Турции произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса, о чём сообщило агентство IHA.

Фото: commons.wikimedia.org by High Contrast, CC BY 3.0

По информации источника, в городе Акьяка у автобуса отказали тормоза, что привело к его столкновению с тремя припаркованными автомобилями и дальнейшему врезанию в стену дома.

В автобусе находились местные жители, отправившиеся в однодневный тур. В результате аварии погибли два человека. Ещё 28 туристов получили ранения, причём четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.