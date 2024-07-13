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Величие пирамид и строгие меры: почему туристам запрещено подниматься на вершину египетских пирамид

Риск и наказание: что ждёт тех, кто осмелится взобраться на египетские пирамиды

0:48
Туризм

Египетские пирамиды привлекают туристов не только возможностью увидеть внутренние усыпальницы фараонов. Некоторые отважные путешественники стремятся подняться на вершину, чтобы насладиться великолепным видом на пустыню.

Риск и наказание: что ждёт тех, кто осмелится взобраться на египетские пирамиды
Фото: openverse by sheilapic76, CC BY 2.0

Однако власти Египта строго следят и предотвращают любые попытки экстремалов воплотить эту мечту. Их основная забота — сохранение этого архитектурного чуда, так как пирамиды построены из мягкого известняка. Этот материал подвержен не только физическому износу, но и воздействию ветра, что может привести к разрушению.

Нарушителям грозит серьёзное наказание. Хотя правила могут быть не всегда однозначными, были случаи депортации и пожизненного запрета на въезд в страну.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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