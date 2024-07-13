Величие пирамид и строгие меры: почему туристам запрещено подниматься на вершину египетских пирамид

Риск и наказание: что ждёт тех, кто осмелится взобраться на египетские пирамиды

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Египетские пирамиды привлекают туристов не только возможностью увидеть внутренние усыпальницы фараонов. Некоторые отважные путешественники стремятся подняться на вершину, чтобы насладиться великолепным видом на пустыню.

Фото: openverse by sheilapic76, CC BY 2.0

Однако власти Египта строго следят и предотвращают любые попытки экстремалов воплотить эту мечту. Их основная забота — сохранение этого архитектурного чуда, так как пирамиды построены из мягкого известняка. Этот материал подвержен не только физическому износу, но и воздействию ветра, что может привести к разрушению.

Нарушителям грозит серьёзное наказание. Хотя правила могут быть не всегда однозначными, были случаи депортации и пожизненного запрета на въезд в страну.