Турция ужесточает правила досмотра в аэропортах, российские туристы сталкиваются с задержками рейсов

Турция ужесточает правила досмотра в аэропортах

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

В четверг, 4 июля, турецкий парламент принял изменения к закону о гражданской авиации, которые включают ужесточение процедур досмотра пассажиров в аэропортах. Согласно новым правилам, ведомство гражданской авиации Турции будет осуществлять два этапа досмотра вещей пассажиров в основных аэропортах страны: первый при входе в зону общего доступа, а второй — в чистой зоне после регистрации на рейс. Эти меры направлены на соответствие международным стандартам, включая Чикагскую конвенцию.

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По нововведениям, пассажиры обязаны предоставить свои вещи для проверки на обоих этапах досмотра. В случае отказа им будет запрещен доступ в зону вылета, а запрещенные предметы будут конфискованы. Также внедрены штрафы в размере от 620 до 15,6 тысяч долларов для экипажей самолетов, которые не сообщили о нарушениях закона во время полета.

В другом контексте, российские туристы столкнулись с задержками рейсов в Турцию, вызванными забастовкой персонала аэропортов Антальи. Сотрудники требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда, что привело к значительным задержкам и отменам международных рейсов, включая те, которые направлялись в Россию.

Туристический сектор Турции также испытывает сложности из-за высоких цен, что отражается на спросе на июльские путевки. Несмотря на снижение цен отельерами из-за низкого спроса, для российских туристов они остаются высокими из-за курса рубля и общего экономического положения.