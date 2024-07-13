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Российские туристы жалуются на высокие цены и несовершенную инфраструктуру в Астане

Российские туристы рассказали о недостатках отдыха в Казахстане

1:05
Туризм

Группа туристов из России, отправившаяся в автопутешествие по Казахстану, поделилась своими впечатлениями от поездки.

Российские туристы рассказали о недостатках отдыха в Казахстане
Фото: flickr.com by Irene2005, CC BY 2.0

Несмотря на интересную программу, участницы были разочарованы рядом факторов, включая высокую стоимость отдыха. Особенно неожиданным для них оказался пограничный контроль на казахстанской стороне, который был менее строгим по сравнению с российской границей. Во время поездки они успели посетить озеро Бурабай и столицу Казахстана — Астану.

Однако впечатления от Астаны были смешанными из-за сочетания современных кварталов с небоскребами и старых советских построек, что создавало ощущение незавершенности. Основным разочарованием для туристов стали высокие цены, несмотря на то, что ассортимент товаров в магазинах был почти таким же, как в России.

Одна из туристок отметила, что широкое использование русского языка в Казахстане не позволяло им полностью почувствовать себя за границей, сообщает "poslednie-novosti.com".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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