Россиянка поделилась шокирующим опытом из поездки в Камбоджу: кражи и несъедобная еда

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Почему российские туристы стали избегать Камбоджу

1:03
Туризм

Российская туристка, посетившая Камбоджу, поделилась своими впечатлениями, заявив, что больше не желает возвращаться в эту страну. Ее рассказ был опубликован на платформе "Дзен" через портал "Тонкости туризма".

Почему российские туристы стали избегать Камбоджу
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

В своем отзыве автор упомянула, что Камбоджа представляется ей как очень бедное государство, где широко распространено воровство. В отелях для гостей даже размещены инструкции по тому, как безопасно вести себя на улицах, чтобы избежать нападений.

Она описала инцидент, произошедший в первый день ее пребывания, когда ей вырвали сумку с телефоном, просто выхватив ее из рук и ускользнув на мопеде. Также туристка отметила, что улицы оставили на нее грязное впечатление, походящее на свалку.

Также негативное впечатление на нее произвела местная кухня. Морепродукты, приобретенные на ночных рынках, оказались несъедобными и пережаренными, а цены в магазинах на еду и продукты были выше ожидаемых.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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