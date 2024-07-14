Стало известно, какие напитки пользуются популярностью у пассажиров поездов

Кола стала самым востребованным напитком у российских туристов, которые путешествуют на поездах. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на представителей сервиса "ЕдуЕм".
Другие газированные напитки также пользуются спросом. Категория удерживает около 15% от общего числа заказов. На третьем месте находятся холодные чаи (12%), на четвёртом — минеральная вода (10%), а на пятом — детские фруктовые компоты (9%). При этом из соков пассажиры чаще всего отдают предпочтение яблочному.
Ранее Pravda.Ru писала о преимуществах и недостатках путешествий на поезде и самолёте.
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