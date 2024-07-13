Цены на летние туры по Европе в 2024 году: Греция от 200 тысяч рублей, Испания от 282 тысяч рублей

Стоимость летних туров по Европе в 2024 году: Греция, Италия, Франция

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Минимальная стоимость пляжного отдыха в Греции в августе 2024 года составляет 200 тысяч рублей на двоих, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, CC BY-SA 3.0

Эта сумма не включает трансфер, обеды и ужины. Пакет включает семидневное проживание в трехзвездочном отеле с завтраками и перелет. Аналогичный тур в Сицилию, Италия, обойдется минимум в 215 тысяч рублей на двоих, а поездка в Биарриц, Франция, будет стоить от 250 тысяч рублей.

За отдых в Испании придется заплатить 282 тысячи рублей, а за поездку в итальянские Амальфи и Сорренто — 380 тысяч рублей.