Цены на летние туры по Европе в 2024 году: Греция от 200 тысяч рублей, Испания от 282 тысяч рублей

Минимальная стоимость пляжного отдыха в Греции в августе 2024 года составляет 200 тысяч рублей на двоих, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Эта сумма не включает трансфер, обеды и ужины. Пакет включает семидневное проживание в трехзвездочном отеле с завтраками и перелет. Аналогичный тур в Сицилию, Италия, обойдется минимум в 215 тысяч рублей на двоих, а поездка в Биарриц, Франция, будет стоить от 250 тысяч рублей.
За отдых в Испании придется заплатить 282 тысячи рублей, а за поездку в итальянские Амальфи и Сорренто — 380 тысяч рублей.
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.