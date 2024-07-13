"Без ноги нельзя": россиянину без ноги запретили лететь в бизнес-классе

Авиакомпания отказала россиянину без ноги лететь в бизнес-классе

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отказала пассажиру без ноги в полете в бизнес-классе, пересадив его в эконом. Об этом сообщил портал E1. ru.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Инцидент произошел на рейсе из Москвы в Екатеринбург. Ветеран боевых действий Михаил, потерявший ногу, и его жена Анна специально приобрели места повышенной комфортности, чтобы мужчине было удобнее добираться до туалета.

После посадки в самолет супругов попросили пересесть в эконом-класс, несмотря на наличие свободных мест в бизнесе.

"Подошла какая-то девушка, грубо с нами обратилась и даже хотела высадить нас, — рассказал Михаил. — Я военнообязанный, просто был без формы и потерял ногу".

Пассажир отметил, что они с женой не стали спорить и пересели в эконом, решив разобраться в ситуации по прибытии в Екатеринбург.