Назван топ-5 самых популярных городов России для летнего отдыха: исследование OneTwoTrip

Москва признана самым популярным городом для летнего отдыха в России

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самым популярным российским городом для отдыха оказалась Москва. В исследовании, результаты которого изучила "Лента.ру", специалисты выявили пять российских городов, которые чаще всего выбирают для летнего отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinozaurus, CC BY-SA 4.0

"Лидером среди российских городов для летнего отдыха стала Москва — на нее приходится 20,2% заказов, что почти столько же, как в 2022 году. В пятерку также вошли Санкт-Петербург (14,8%, снижение на 24%), Сочи (8,4%, снижение на 8%), Казань (3,1%, снижение на 25%) и Екатеринбург (2,4%, рост на 33%)", — сообщили в компании.

Сервис также определил самые популярные зарубежные города среди россиян. "Чаще всего за границей россияне отдыхают в Стамбуле (9,4% отельных бронирований, рост на 59% по сравнению с 2022 годом), Минске (4,6%, снижение на 50%), Дубае (4,0%, рост на 8%), Ереване (2,8%, снижение на 33%) и Тбилиси (2,6%, рост на 24%)", — отметили аналитики.

Кроме того, в компании уточнили, что в высокий сезон 2024 года в отпуск отправляется чуть более половины (52%) опрошенных, тогда как остальные предпочитают отдыхать в менее загруженные периоды.

"В государственные праздники, такие как новогодние каникулы или майские выходные, большинство опрошенных (58%) остаются дома, понимая, что поездки в эти дни существенно дороже. В 2022 году ситуация была иной: большинство (51%) не экономили и отправлялись путешествовать в дни, когда отдыхала вся страна", — говорится в результатах опроса.