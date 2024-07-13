Туристы и жители Сочи возмущены фекальными ручьями, стекающими в море

Туристы в Сочи жалуются на запах канализации на курорте

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители одного из микрорайонов Сочи пожаловались на зловонные ручьи, стекающие по улицам и попадающие прямо в море. Туристы, отдыхающие в курортном городе, стараются их обходить, но это не всегда удается.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

"Отдых в микрорайоне Чкаловский считается бюджетным, здесь расположено множество мини-отелей. Однако туристы вынуждены ходить по канализационным лужам и купаться в море с неприятным запахом", — сообщает издание sochi1. ru.

Местные жители убеждены, что неприятный запах исходит из-за перегруженной насосной станции, которая не справляется с потоком сточных вод. Очевидцы полагают, что в ливневую систему попадает именно канализация, так как от трубы исходит настолько сильный запах, что находиться на пляже становится невозможно.

Приезжие туристы в шоке, что вместо аромата моря они вынуждены дышать неприятным воздухом. В разгар сезона найти новое жилье практически невозможно, поэтому деваться им некуда.

Напомним, что в Сочи планируют повысить курортный сбор.