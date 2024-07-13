Финляндия готовиться открывать границу с Россией

Парламент Финляндии утвердил спорный закон, ограничивающий возможность мигрантов подавать прошение об убежище непосредственно на границе. Документ разрабатывался на протяжении полугода, после того как Финляндия столкнулась с массовым наплывом нелегальных мигрантов на велосипедах, что парализовало работу пограничных пунктов на востоке страны поздней осенью. В результате этих событий было принято решение временно закрыть КПП с Россией.
Согласно новому закону, пограничники теперь могут возвращать мигрантов без шенгенских виз обратно в Россию. Однако это нововведение не означает автоматического открытия восточной границы.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что открытие границы будет зависеть от уровня безопасности:
"Ситуация на пограничных пунктах отслеживается постоянно. Как только ответственные лица сообщат, что обстановка на границе улучшилась, мы откроем её", — сказала она.
Ранее о возможности возобновления работы погранпунктов после принятия нового закона упоминали премьер-министр и министр обороны Финляндии.
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