Финляндия готовиться открывать границу с Россией

Финляндия готовиться открыть границу с Россией

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Парламент Финляндии утвердил спорный закон, ограничивающий возможность мигрантов подавать прошение об убежище непосредственно на границе. Документ разрабатывался на протяжении полугода, после того как Финляндия столкнулась с массовым наплывом нелегальных мигрантов на велосипедах, что парализовало работу пограничных пунктов на востоке страны поздней осенью. В результате этих событий было принято решение временно закрыть КПП с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Согласно новому закону, пограничники теперь могут возвращать мигрантов без шенгенских виз обратно в Россию. Однако это нововведение не означает автоматического открытия восточной границы.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что открытие границы будет зависеть от уровня безопасности:

"Ситуация на пограничных пунктах отслеживается постоянно. Как только ответственные лица сообщат, что обстановка на границе улучшилась, мы откроем её", — сказала она.

Ранее о возможности возобновления работы погранпунктов после принятия нового закона упоминали премьер-министр и министр обороны Финляндии.