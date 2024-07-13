Крым разочаровывает туристов: высокие цены и плохой сервис

Крым теряет популярность среди туристов

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крымский полуостров в последнее время стал разочаровывать туристов высокими ценами и качеством сервиса, пишет портал Newstracker. Один из отдыхающих рассказал, что за полминуты пребывания в платном душе на пляже с него взяли 20 рублей.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, CC BY-SA 3.0

"Вот поэтому и нет желания ехать на наше побережье, здесь за все дерут деньги: шезлонги, зонты, туалеты. Теперь еще и душ платный — в гробу я видал такой отдых," — заявил он.

Кроме того, туристов отталкивает обилие мусора в зонах для купания и отдыха. Проблемой также стала многолюдность: пляжи переполнены людьми.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что из-за опасений новой атаки ВСУ туристы могут предпочесть побережье Азовского моря как альтернативу отдыху в Крыму. По его словам, путешественники могут также рассмотреть черноморское побережье региона.

Ранее стало известно, что Сочи вновь стал самым популярным направлением для отдыха у россиян этим летом: билеты туда приобрел каждый пятый гражданин страны. Сообщается, что в Сочи отправятся 21% жителей страны, а каждое четвертое бронирование приходится на пассажиров с детьми.