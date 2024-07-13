Свыше 146 тысяч человек посетили Хайнань в первой половине 2024 года благодаря безвизовому режиму

Безвизовый режим привлёк более 146 тысяч туристов в Хайнань за полгода

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более 146 тысяч человек посетили провинцию Хайнань с января по июнь по программе безвизового режима, сообщает газета "Хайнань жибао" со ссылкой на официальные данные.

Фото: commons.wikimedia.org by 钉钉, CC BY-SA 4.0

По информации издания, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, этот показатель увеличился более чем в 13 раз. По оценке миграционной службы региона, этому поспособствовало расширение списка целей для въезда с начала февраля, позволяющее иностранцам посещать остров без оформления разрешительных документов. Помимо туризма, получения медицинских услуг и посещения родственников, в список также включены участие в выставках или спортивных мероприятиях, а также деловые визиты.

Местные органы пограничного контроля ожидают дальнейшего роста безвизового потока благодаря повышению эффективности контролирующих механизмов Хайнаньского порта свободной торговли. Увеличению потока будут способствовать цифровые технологии и оптимизация процедур.

С 1 мая 2018 года Хайнань ввел безвизовый режим для граждан 59 стран, включая Россию. Эта политика направлена на стимулирование реформ и повышение открытости самой южной провинции Китая. Россияне могут находиться на острове без визы в течение 30 дней при условии бронирования путевки через турагентство, сообщает ТАСС.