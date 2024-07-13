Грузия готовится принять обеспеченных туристов: новые лакшери-курорты заменят Турцию и Сочи

Грузия планирует стать новым центром лакшери-туризма

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В будущем, роскошные курорты Грузии могут стать достойной альтернативой популярным туристическим направлениям Турции и Сочи. Такую перспективу озвучили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: commons.wikimedia.org by Dmytro Balkhovitin, CC BY-SA 4.0

Согласно информации, предоставленной Forbes Georgia, в следующем году в стране планируется открытие пяти новых отелей формата "всё включено". Совокупное количество номеров в этих гостиницах составит 1055.

Такие меры направлены на привлечение состоятельных туристов из различных стран, включая Россию. Новый гостиничный комплекс ориентирован на клиентов с годовым доходом не менее 500 тысяч долларов США, что эквивалентно приблизительно 43,9 миллиона рублей в год.

Развитие инфраструктуры и улучшение качества обслуживания позволит Грузии конкурировать с ведущими туристическими направлениями, предлагая высокий уровень комфорта и сервиса. Ожидается, что данные изменения поспособствуют росту туристического потока и усилению позиций страны на международном рынке туристических услуг.