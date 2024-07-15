Тревел-блогер Друкер советует обратить внимание на летний отдых в Гоа

Тревел-блогер и консультант по путешествиям Евгения Друкер заявила, что летом туры в Гоа можно купить намного дешевле, чем в те же Таиланд или на Шри-Ланку.
По мнению эксперта, это туристическое направление всегда привлекало российских туристов, но часто от него отказывались из-за отсутствия прямых рейсов.
"Это направление сравнимо с Таиландом и Шри-Ланкой, но было даже более популярным, так как Индия всегда была более бюджетной. Кроме того, Индия интересна для туристов, которые занимаются йогой. Летом туры туда стоят гораздо дешевле", — сообщила блогер.
По её словам, когда возобновятся прямые рейсы в Гоа, поток туристов увеличится. Несмотря на то, что в летний период там сезон дождей, температура очень комфортная для отдыха, передаёт NEWS.ru.
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