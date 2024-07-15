Тревел-блогер Друкер советует обратить внимание на летний отдых в Гоа

Летом ездить в Гоа дешевле, чем в Тайланд или на Шри-Ланку

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер и консультант по путешествиям Евгения Друкер заявила, что летом туры в Гоа можно купить намного дешевле, чем в те же Таиланд или на Шри-Ланку.

Фото: flickr.com by Энди Митчелл, CC BY-SA 2.0

По мнению эксперта, это туристическое направление всегда привлекало российских туристов, но часто от него отказывались из-за отсутствия прямых рейсов.

"Это направление сравнимо с Таиландом и Шри-Ланкой, но было даже более популярным, так как Индия всегда была более бюджетной. Кроме того, Индия интересна для туристов, которые занимаются йогой. Летом туры туда стоят гораздо дешевле", — сообщила блогер.

По её словам, когда возобновятся прямые рейсы в Гоа, поток туристов увеличится. Несмотря на то, что в летний период там сезон дождей, температура очень комфортная для отдыха, передаёт NEWS.ru.