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Профессор Дехтярь пояснила, что туристический сбор будет целевым и его величину будут определять сами субъекты

В России с 2025 года может быть введён туристический налог

1:23
Туризм

Государственная Дума поддержала поправки в Налоговый кодекс РФ, которые разрешают чиновникам в субъектах вводить туристический налог с 2025 года.

В России с 2025 года может быть введён туристический налог
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, CC BY-SA 4.0

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь пояснила в интервью NewsInfo.Ru, повлечёт ли за собой введение этого налога ослабление внутреннего туризма .

Сбор этот будет целевой — это означает, что полученные средства будут тратиться на определённые цели. Величину сбора будет устанавливать сам субъект, но в пределах суммы, заданной федеральным законодательством, кроме того власти в субъектах сами смогу дополнить перечень льготников по уплате нового налога.

Согласно оценке участников сферы внутреннего туризма, введение нового налога повлечёт повышение стоимости проживания в отелях. Кроме этого, туристам предстоит также заплатить за администрирование дополнительного вычета.

Некоторые выражают опасения, что введение такого налога негативно отразится на внутреннем турпотоке. Однако практика показывает, что в тех регионах, где в пилотном режиме действует курортный сбор (Санкт-Петербург, Алтай, Кубань и Ставрополье), количество туристов не сократилось.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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