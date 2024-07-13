Стало известно, какой доход Таиланду принесли туристы из России в 2023 году

В 2023 году Таиланд посетили 1,48 миллионов россиян

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

По итогам 2023 года путешественники из России принесли экономике Таиланда доход в размере 2,5 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на туристическое управление страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Известно, что королевство в прошлом году посетили 1,48 миллионов россиян. При этом общий объём дохода туристической отрасли Таиланда составил 33 миллиарда долларов. В стране рассчитывают, что в этом году королевство посетят 40 миллионов человек, которые принесут экономике 60 миллиардов долларов.

Ранее россиянин рассказал о различиях в обслуживании в дешёвых и дорогих заведениях Таиланда.