Стало известно, какой доход Таиланду принесли туристы из России в 2023 году

По итогам 2023 года путешественники из России принесли экономике Таиланда доход в размере 2,5 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на туристическое управление страны.
Известно, что королевство в прошлом году посетили 1,48 миллионов россиян. При этом общий объём дохода туристической отрасли Таиланда составил 33 миллиарда долларов. В стране рассчитывают, что в этом году королевство посетят 40 миллионов человек, которые принесут экономике 60 миллиардов долларов.
Ранее россиянин рассказал о различиях в обслуживании в дешёвых и дорогих заведениях Таиланда.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.