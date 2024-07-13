Россия и Малайзия завершают работу над отменой виз для туристов

Туристы из Малайзии смогут посещать Россию без виз

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Работа над соглашением о взаимной отмене виз для путешественников из нашей страны и Малайзии находится на финальном этапе. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление посла Малайзии в РФ Чеонга Луна Лая.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Он уточнил, что сейчас у туристов из России уже есть возможность совершать безвизовые поездки в Малайзию на срок до 30 дней.

"Сейчас мы ожидаем, что аналогичный доступ в Россию будет предоставлен туристам из Малайзии", — добавил Чеонг Лун Лай.

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