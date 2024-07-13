Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грузия планирует стать новым центром лакшери-туризма
Акции Tesla упали на 10% после заявления о роботакси
Оптимальные интервалы регулировки зазоров клапанов в различных моделях автомобилей
Вот что надо делать перед первой покупкой собаки
Ремейк Romance of the Three Kingdoms 8: дата выхода и новшества игрового процесса
Раскрыт секрет невероятно вкусного борща
Индия может стать второй экономикой мира к 2031 году
Выпуск Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200 по слухам перенесут на декабрь
Кирилл Андреев раскрыл причины расставания с Жанной Фриске
Сувениры с Кубы: от знаменитых сигар до уникальных изделий народных промыслов

Кубинские сувениры: что обязательно стоит купить на память

1:23
Туризм

Куба — страна с богатой культурой и уникальной историей, а сувениры, привезённые отсюда, могут стать отличным напоминанием о путешествии. Вот несколько идей для подарков и памятных вещей.

Кубинские сувениры: что обязательно стоит купить на память
Фото: commons.wikimedia.org by SweetMellowChill, CC0

Одним из самых известных кубинских сувениров являются сигары. Кубинские сигары считаются одними из лучших в мире благодаря уникальному климату и многолетнему опыту их производства. Многие туристы покупают сигары как для себя, так и в подарок друзьям.

Ещё один популярный сувенир — ром. Кубинский ром также знаменит на весь мир, а его разнообразие позволяет выбрать что-то по вкусу. Самыми известными брендами являются Havana Club и Santiago de Cuba.

Не менее интересными являются изделия народных промыслов. Это могут быть яркие картины местных художников, украшения ручной работы из кораллов и ракушек, а также разнообразные керамические изделия.

Музыка занимает важное место в кубинской культуре, поэтому диски с традиционной кубинской музыкой, такие как альбомы сальсы или сон, также будут отличным подарком.

И, конечно, не стоит забывать о кофе. Кубинский кофе славится своим насыщенным вкусом и ароматом, и пакет ароматных зёрен станет прекрасным напоминанием о путешествии.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Последние материалы
Раскрыт секрет невероятно вкусного борща
Индия может стать второй экономикой мира к 2031 году
Выпуск Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200 по слухам перенесут на декабрь
Кирилл Андреев раскрыл причины расставания с Жанной Фриске
Прищипывание арбузов: как увеличить урожай на вашем участке
Кошка или собака: кого лучше завести ребёнку?
Кубинские сувениры: что обязательно стоит купить на память
Эти процедуры изменят вашу кожу: как увлажнить кожу лица
Домохозяйки поделились рецептом салата из селедки
Как сохранить интерьер автомобиля с помощью старой DVD-коробки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников