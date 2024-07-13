Сувениры с Кубы: от знаменитых сигар до уникальных изделий народных промыслов

Кубинские сувениры: что обязательно стоит купить на память

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Куба — страна с богатой культурой и уникальной историей, а сувениры, привезённые отсюда, могут стать отличным напоминанием о путешествии. Вот несколько идей для подарков и памятных вещей.

Фото: commons.wikimedia.org by SweetMellowChill, CC0

Одним из самых известных кубинских сувениров являются сигары. Кубинские сигары считаются одними из лучших в мире благодаря уникальному климату и многолетнему опыту их производства. Многие туристы покупают сигары как для себя, так и в подарок друзьям.

Ещё один популярный сувенир — ром. Кубинский ром также знаменит на весь мир, а его разнообразие позволяет выбрать что-то по вкусу. Самыми известными брендами являются Havana Club и Santiago de Cuba.

Не менее интересными являются изделия народных промыслов. Это могут быть яркие картины местных художников, украшения ручной работы из кораллов и ракушек, а также разнообразные керамические изделия.

Музыка занимает важное место в кубинской культуре, поэтому диски с традиционной кубинской музыкой, такие как альбомы сальсы или сон, также будут отличным подарком.

И, конечно, не стоит забывать о кофе. Кубинский кофе славится своим насыщенным вкусом и ароматом, и пакет ароматных зёрен станет прекрасным напоминанием о путешествии.