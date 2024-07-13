Число российских туристов на Кубе в 2024 году превысило показатели допандемийного 2019 года

АТОР: российские туристы массово выбирают Кубу для отдыха в 2024 году

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о значительном росте числа российских туристов, выбравших Кубу для отдыха с начала 2024 года. Этой информацией поделилась помощник советника по туризму в кубинском посольстве Кристина Леон Изнагу.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

С января Кубу уже посетило более 113 тысяч россиян. Это на 67% больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года, и на 47% больше, чем в допандемийном 2019 году. Туристов особенно привлекают Гавана, Варадеро и остров Кайо-Коко.

Таким образом, Россия вошла в тройку стран, граждане которых чаще всего посещают Остров свободы. Если такая динамика сохранится, то к декабрю будет побит прежний рекорд 2023 года, когда Кубу посетило 185 тысяч россиян.