Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о значительном росте числа российских туристов, выбравших Кубу для отдыха с начала 2024 года. Этой информацией поделилась помощник советника по туризму в кубинском посольстве Кристина Леон Изнагу.
С января Кубу уже посетило более 113 тысяч россиян. Это на 67% больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года, и на 47% больше, чем в допандемийном 2019 году. Туристов особенно привлекают Гавана, Варадеро и остров Кайо-Коко.
Таким образом, Россия вошла в тройку стран, граждане которых чаще всего посещают Остров свободы. Если такая динамика сохранится, то к декабрю будет побит прежний рекорд 2023 года, когда Кубу посетило 185 тысяч россиян.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.