Отдых в Крыму разочаровывает: высокие цены, переполненные пляжи и неудобства на каждом шагу

Путешественники жалуются на Крым: пляжи грязные, цены завышены

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крымский полуостров в последнее время вызывает у туристов недовольство из-за высоких цен и низкого качества сервиса, как сообщает портал Newstracker.

Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Одной из основных причин разочарования стали переполненные людьми и мусором пляжи. Также туристы жалуются на завышенные цены. Например, одна из отдыхающих заплатила 300 рублей за поездку на такси, которая длилась всего несколько минут.

Другой турист отметил, что за полминуты в платном душе на пляже с него взяли 20 рублей.

"Вот поэтому и нет желания ехать на наше побережье, здесь за все готовы урвать деньги: шезлонги, зонты, туалеты. Теперь еще и душ платный — в гробу я видал такой отдых", — приводит слова туриста ОСН.