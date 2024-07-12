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Отдых в Крыму разочаровывает: высокие цены, переполненные пляжи и неудобства на каждом шагу

Путешественники жалуются на Крым: пляжи грязные, цены завышены

0:48
Туризм

Крымский полуостров в последнее время вызывает у туристов недовольство из-за высоких цен и низкого качества сервиса, как сообщает портал Newstracker.

Путешественники жалуются на Крым: пляжи грязные, цены завышены
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Одной из основных причин разочарования стали переполненные людьми и мусором пляжи. Также туристы жалуются на завышенные цены. Например, одна из отдыхающих заплатила 300 рублей за поездку на такси, которая длилась всего несколько минут.

Другой турист отметил, что за полминуты в платном душе на пляже с него взяли 20 рублей.

"Вот поэтому и нет желания ехать на наше побережье, здесь за все готовы урвать деньги: шезлонги, зонты, туалеты. Теперь еще и душ платный — в гробу я видал такой отдых", — приводит слова туриста ОСН.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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