Крымский полуостров в последнее время вызывает у туристов недовольство из-за высоких цен и низкого качества сервиса, как сообщает портал Newstracker.
Одной из основных причин разочарования стали переполненные людьми и мусором пляжи. Также туристы жалуются на завышенные цены. Например, одна из отдыхающих заплатила 300 рублей за поездку на такси, которая длилась всего несколько минут.
Другой турист отметил, что за полминуты в платном душе на пляже с него взяли 20 рублей.
"Вот поэтому и нет желания ехать на наше побережье, здесь за все готовы урвать деньги: шезлонги, зонты, туалеты. Теперь еще и душ платный — в гробу я видал такой отдых", — приводит слова туриста ОСН.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.