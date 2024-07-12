Где отдохнуть в Абхазии этим летом: лучшие отели, доступные путёвки и цены на отдых

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Туроператоры озвучили цены на летние путёвки в Абхазию

1:00
Туризм

Хотя путёвки в Абхазию этим летом бронируются активнее, чем в прошлом году, а загрузка лучших гостиниц составляет 70-80 %, в популярных отелях республики всё ещё можно найти места на вторую половину лета. Цены в июле и августе примерно одинаковы и начнут снижаться ближе к сентябрю.

Туроператоры озвучили цены на летние путёвки в Абхазию
Фото: commons.wikimedia.org by Vacheraindeli, CC BY-SA 4.0

В июле ещё есть возможность забронировать размещение в "Кавказ Парк Отеле". На август доступны места в Aquamarine Family Club Hotel, A. V. Sokol и Wellness Park Hotel Gagra 5*. Среди бюджетных вариантов можно выбрать "Villa Дольче Вита", White Hotel, "Олимп" и Sky Terra, сообщает АТОР со ссылкой на туроператоров.

Стоимость тура "всё включено" на 7 ночей начинается от 60 тыс. рублей на двоих без учёта дороги. С перелётом из Москвы и трансфером цена путёвки стартует от 110 тыс. рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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