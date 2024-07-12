Эксперты раскрыли предпочтения пассажиров поездов в напитках: кола лидирует, чай на втором месте

30% пассажиров, заказывающих еду в поезд, выбирают колу в качестве напитка. 15% предпочитают другие газированные напитки, а 12% — холодные чаи. Также в десятку самых популярных напитков входят минеральная вода, детские компоты, яблочный сок, безалкогольные коктейли, квас, морс и компоты.
Такие данные представили эксперты сервиса "ЕдуЕм", проанализировав заказы с 1 марта по 30 июня. Специалисты отмечают, что летом напитки заказывают чаще, в то время как зимой пассажиры поездов отдают предпочтение тёплому чаю, который можно приготовить в вагоне.
Стоимость самого популярного напитка составляет 169 рублей за бутылку. Другие позиции можно заказать по цене от 90 до 250 рублей.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.