Эксперты раскрыли предпочтения пассажиров поездов в напитках: кола лидирует, чай на втором месте

Пассажиры поездов рассказали о своих любимых напитках

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

30% пассажиров, заказывающих еду в поезд, выбирают колу в качестве напитка. 15% предпочитают другие газированные напитки, а 12% — холодные чаи. Также в десятку самых популярных напитков входят минеральная вода, детские компоты, яблочный сок, безалкогольные коктейли, квас, морс и компоты.

Фото: flickr.com by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov, CC BY-SA 2.0

Такие данные представили эксперты сервиса "ЕдуЕм", проанализировав заказы с 1 марта по 30 июня. Специалисты отмечают, что летом напитки заказывают чаще, в то время как зимой пассажиры поездов отдают предпочтение тёплому чаю, который можно приготовить в вагоне.

Стоимость самого популярного напитка составляет 169 рублей за бутылку. Другие позиции можно заказать по цене от 90 до 250 рублей.