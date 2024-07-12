Турция остается лидером: Какие страны предпочитают россияне в этом летнем сезоне

В начале лета 2024 года российские туристы предпочитали посещать Турцию и Белоруссию чаще всего. Третье место среди популярных направлений занимала Абхазия. Об этом сообщили аналитики МТС Travel в интервью для "Ленты.ру".
Аналитики также отметили, что в этом году наибольший рост туристического потока наблюдался во Вьетнам, где количество поездок увеличилось почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Китай занял второе место по приросту числа поездок с увеличением на 85 процентов, а на третьем месте оказался Таиланд с ростом на 82 процента.
Несмотря на увеличение популярности других направлений, Турция оставалась основным международным направлением для летних отпусков россиян, с долей в 28 процентов к июлю. Белоруссия занимала второе место с долей в 10 процентов, а Абхазия — третье с 7 процентами.
В этом году доля поездок за границу в страны дальнего зарубежья составляет 61 процент от общего числа. Сравнивая с прошлым годом, можно отметить, что Китай занял второе место в рейтинге популярных направлений, сдвинув на третье место Египет.
Среди европейских стран популярностью продолжают пользоваться Италия, Испания, Франция и Германия, каждая из которых внесла по 1 проценту в общий турпоток, подобно предыдущему году.
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