Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зоозащитники потребовали запретить показ фильма "Мой любимый чемпион"
Косметолог Дурова: как избежать аллергии на косметику
В ПНИПУ рассказали о факторах надёжности глубоководных пилотируемых аппаратов
Вкуснейший мохито за 5 минут: классический рецепт от Джейми Оливера
Собчак раскритиковала инициативу Роскомнадзора контролировать блогеров
Врач Ляшенко: крем с SPF - средство защиты от сильного ультрафиолета
"Автотека": самым популярным автомобилем такси стал Hyundai Solaris
Бальзамин комнатный считается одним из самых популярных растений в мире
Ветеринары рассказали, как часто кормить кошку
Большинство россиян считают пляжный отдых идеальным вариантом отпуска, показало исследование

Более половины россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых

Туризм

Более 60 процентов россиян считают идеальным видом досуга пляжный отдых на российских или зарубежных курортах. Такие данные приводятся в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое цитирует "МК".

Более половины россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Согласно опросу, 33,6 процента респондентов предпочитают отдых на отечественных курортах, а 26,6 процента — на зарубежных. Около 13,6 процента участников опроса выбрали экскурсионные поездки по России, в то время как 6,7 процента предпочитают отдых за границей. Кроме того, 14 процентов россиян считают, что лучший вариант отпуска — провести его дома или на даче.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров

Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.

Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как правильно подкармливать огурцы: простой рецепт
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Последние материалы
Вкуснейший мохито за 5 минут: классический рецепт от Джейми Оливера
Собчак раскритиковала инициативу Роскомнадзора контролировать блогеров
Врач Ляшенко: крем с SPF - средство защиты от сильного ультрафиолета
"Автотека": самым популярным автомобилем такси стал Hyundai Solaris
Бальзамин комнатный считается одним из самых популярных растений в мире
Ветеринары рассказали, как часто кормить кошку
В игре "Аллоды Онлайн" вышло обновление
В жару комнатные растения лучше вынести на балкон и чаще опрыскивать
Эксперт Гоман: мотор перегревается из-за плохого антифриза и сломанного радиатора
Секретное аптечное средство, которое изгонит вредителей с участка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников