Большинство россиян считают пляжный отдых идеальным вариантом отпуска, показало исследование

Более 60 процентов россиян считают идеальным видом досуга пляжный отдых на российских или зарубежных курортах. Такие данные приводятся в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое цитирует "МК".
Согласно опросу, 33,6 процента респондентов предпочитают отдых на отечественных курортах, а 26,6 процента — на зарубежных. Около 13,6 процента участников опроса выбрали экскурсионные поездки по России, в то время как 6,7 процента предпочитают отдых за границей. Кроме того, 14 процентов россиян считают, что лучший вариант отпуска — провести его дома или на даче.
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