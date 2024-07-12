Большинство россиян считают пляжный отдых идеальным вариантом отпуска, показало исследование

Более половины россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых

Более 60 процентов россиян считают идеальным видом досуга пляжный отдых на российских или зарубежных курортах. Такие данные приводятся в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое цитирует "МК".

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Согласно опросу, 33,6 процента респондентов предпочитают отдых на отечественных курортах, а 26,6 процента — на зарубежных. Около 13,6 процента участников опроса выбрали экскурсионные поездки по России, в то время как 6,7 процента предпочитают отдых за границей. Кроме того, 14 процентов россиян считают, что лучший вариант отпуска — провести его дома или на даче.