В Сочи объявили охоту на голых туристов

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Лазаревском районе Сочи начали активно искать туристов, которые пребывают на пляжах без одежды. Осуществлялся специальный рейд, целью которого было выявление обнаженных отдыхающих. По информации из Telegram-канала Муниципального центра управления (МЦУ) Сочи, четверых посетителей пляжа, загоравших без одежды, доставили в полицейский участок, где им были составлены протоколы о нарушении административного законодательства.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, CC BY 2.0

В МЦУ напомнили, что туристам запрещено не только находиться голыми на пляжах, но и совершать такие действия, как купание в неположенных местах, употребление алкоголя и курение, разведение костров, выгул собак и выбрасывание мусора.