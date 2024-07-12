Половина российских туристов хотя бы раз вступали в романтические отношения в отпуске

Половина российских туристов заводили романтические отношения в поездках

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Половина российских туристов хотя бы раз вступали в романтические отношения во время своих поездок. Эти данные были представлены МТС Travel и опубликованы на портале "Лента.ру". Из них 40% до сих пор состоят в отношениях с теми же партнерами, а 25% утвердили свои отношения браком.

Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, PDM

Мужчины, участвовавшие в опросе, чаще начинали романтические отношения во время отпуска по сравнению с женщинами: 59% против 47% соответственно. В целом, большинство опрошенных (95%) относятся к таким романтическим отношениям в поездках положительно или нейтрально.

Также выяснилось, что у 53% респондентов отношения, начавшиеся в поездке, закончились сразу после возвращения, а 14% расстались до окончания отпуска.