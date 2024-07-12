Приморье запускает туристические поезда в КНДР: первый рейс в июле

Первый поезд с туристами отправится в Северную Корею 19 июля

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сегодняшних новостях стало известно, что первые туристические поезда из Приморского края отправятся в Корейскую Народно-Демократическую Республику в июле текущего года. Об этом объявила Вера Щербина, первый вице-губернатор и председатель правительства края. Она отметила, что благодаря активной работе с Федеральной службой железных дорог поезда с туристами начнут свои рейсы уже 19 июля в северокорейский порт Раджин.

Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

Щербина также сообщила, что в этом году в оздоровительный лагерь КНДР поедут 200 детей. Это инициатива, направленная на укрепление гуманитарного сотрудничества между Приморьем и Кореей.

Важно отметить, что история развития железнодорожных связей между двумя странами была долгой и сложной. Реконструкция участка железной дороги Хасан-Раджин началась еще в 2013 году, однако движение пассажирских поездов прекратилось в 2016 году после введения Южной Кореей санкций против КНДР. Только в конце прошлого года Северная Корея предложила российским туроператорам новые маршруты, включая железнодорожные, и сейчас этот процесс возобновляется.