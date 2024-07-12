Русские лидируют на Кубе: Россия в тройке лидеров по посещаемости Кубы

Куба становится популярным направлением у россиян

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Россия занимает третье место среди стран, откуда отправляются наибольшее количество туристов на Кубу. За первые полгода текущего года количество россиян, посетивших остров, выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При сохранении этой тенденции к концу 2024 года российский туристический поток на Кубу может установить новый рекорд.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

В январе-июне 2024 года на Кубу прибыло около 113 тысяч россиян, что значительно больше, чем за тот же период 2019 года (+47%). В 2023 году было зафиксировано рекордное число российских туристов на Кубе — более 185 тысяч человек, что в три раза превышает показатель 2022 года и даже превосходит уровень до пандемии (178 тысяч в 2019 году).

На данный момент доступны прямые рейсы из России в Гавану, Варадеро и Кайо-Коко. Также началось раннее бронирование туров на Кубу на предстоящий зимний сезон. Например, семидневные туры на конец июля уже можно забронировать от 282 тысяч рублей на двоих в формате "Все включено" на кубинских курортах.