Путешествие в северный край: куда стоит отправиться в Архангельской области

Архангельская область — один из наиболее интересных и колоритных регионов российского Севера. Расположенная преимущественно за Полярным кругом, эта земля предлагает путешественникам массу необычных возможностей для познания и отдыха. Что же стоит посетить туристу в Архангельской области?
Начать знакомство с областью можно с ее столицы — города Архангельска. Этот крупнейший порт Русского Севера хранит множество исторических достопримечательностей:
Также в Архангельске можно посетить Северный морской музей, выставку парусников, прогуляться по живописным паркам и островам.
За пределами Архангельска регион предлагает массу других интересных мест:
Особое внимание стоит уделить поморской культуре. Сохранившиеся поморские деревни, старинные усадьбы, центры народных промыслов позволяют лучше понять историю и быт этого уникального этноса.
Архангельская область славится своими величественными природными пейзажами:
Здесь можно совершить трекинговые походы, сплавы по рекам, полюбоваться северным сиянием, понаблюдать за китами и тюленями.
Архангельская область — это мир уникальной самобытной культуры, древней истории и величественной природы Русского Севера. Путешествие по этому краю откроет для вас много нового и незабываемого!
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.