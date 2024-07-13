Путешествие в северный край: куда стоит отправиться в Архангельской области

Обзор лучших туристических объектов Архангельской области

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Архангельская область — один из наиболее интересных и колоритных регионов российского Севера. Расположенная преимущественно за Полярным кругом, эта земля предлагает путешественникам массу необычных возможностей для познания и отдыха. Что же стоит посетить туристу в Архангельской области?

Фото: commons.wikimedia.org by Trasprd, CC BY-SA 4.0

Архангельск — визитная карточка региона

Начать знакомство с областью можно с ее столицы — города Архангельска. Этот крупнейший порт Русского Севера хранит множество исторических достопримечательностей:

Древний Архангельский кремль с Гостиными дворами XVI-XVII веков;

Богоявленский, Михаило-Архангельский и другие старинные соборы;

Музей деревянного зодчества "Малые Корелы";

Красивая набережная реки Северной Двины.

Также в Архангельске можно посетить Северный морской музей, выставку парусников, прогуляться по живописным паркам и островам.

Знакомство с русским Севером

За пределами Архангельска регион предлагает массу других интересных мест:

Острова Соловецкого архипелага с монастырем-крепостью XVI века;

Заповедник "Пинежский" с впечатляющими карстовыми пещерами;

Городок Каргополь с великолепными деревянными церквями;

Природный парк "Кенозерский" с озерами, лесами и народными промыслами.

Особое внимание стоит уделить поморской культуре. Сохранившиеся поморские деревни, старинные усадьбы, центры народных промыслов позволяют лучше понять историю и быт этого уникального этноса.

Северная природа во всей красе

Архангельская область славится своими величественными природными пейзажами:

Побережье Белого моря с живописными скалистыми берегами;

Горы и тундры Полярного Урала;

Заповедники "Сихотэ-Алинский", "Онежский Поморье" и другие;

Острова Баренцева моря — Новая Земля, Земля Франца-Иосифа.

Здесь можно совершить трекинговые походы, сплавы по рекам, полюбоваться северным сиянием, понаблюдать за китами и тюленями.

Архангельская область — это мир уникальной самобытной культуры, древней истории и величественной природы Русского Севера. Путешествие по этому краю откроет для вас много нового и незабываемого!