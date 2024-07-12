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Британские туристы обиделись на Испанию и решили бойкотировать поездки в страну

Британские туристы начали отменять свои поездки в Испанию из-за протестов

1:40
Туризм

В последние месяцы Испания столкнулась с активными протестами против туризма, особенно на Канарских и Балеарских островах. Эти протесты привели к тому, что многие британские туристы начали отменять свои поездки в Испанию. Опросы британских СМИ показывают, что большинство британцев считают, что их присутствие в Испании нежелательно, и призывают к бойкоту этой страны.

Британские туристы начали отменять свои поездки в Испанию из-за протестов
Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, CC BY 2.0

Однако Испания не единственная страна, принимающая меры по сокращению числа туристов. В разных странах мира предпринимаются аналогичные шаги. В Италии введен налог на однодневное посещение Венеции, которая привлекает около 20 миллионов туристов ежегодно. Также в Портофино штрафуют иностранцев за селфи, а во Флоренции запрещена посуточная аренда номеров.

Этот список мер постоянно растет. В Греции ограничили число посетителей Акрополя до 20 000 в день, в Австрии ввели лимит на количество туристических автобусов, направляющихся в центр города Гальштат, а в Эквадоре взимают налог в размере 100 долларов с каждого туриста, посещающего Галапагосские острова.

Некоторые страны выбирают более мягкие методы регулирования туризма. Например, Хорватия запустила кампанию "Уважай наш город", направленную на сокращение числа туристов в Дубровнике.

Эти меры вызывают споры среди представителей туристической отрасли, но многие эксперты считают, что они помогут сбалансировать экономические интересы и потребности местного населения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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