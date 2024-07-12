Туристы, планировавшие отдых в Таиланде, попали в ДТП из-за глубокой ямы на дороге, что привело к дополнительным расходам на перелет в Астану и ремонт автомобиля, передает TOURDOM.RU.
Пострадавшие туристы потребовали компенсацию за ущерб у ООО “Союз Автодор”, который несет ответственность за состояние дороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган.
Суд признал вину ООО “Союз Автодор” в плохом состоянии дороги и обязал компанию компенсировать следующие расходы:
Суд встал на сторону туристов, признав ответственность дорожной организации за аварийное состояние дороги, также принял во внимание реальные финансовые потери туристов, вызванные ДТП и вынужденным изменением маршрута.
Решение суда служит примером того, как юридически можно защитить свои права в случае ненадлежащего состояния дорог и причиненного этим ущерба, также также является предупреждением о необходимости уделять больше внимания качеству содержания дорог и ответственности за безопасность движения.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.