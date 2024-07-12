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Пострадавшие туристы потребовали компенсацию за ущерб у дорожной организации

Туристы отсудили у дорожников более 260 тыс. рублей из-за ДТП

1:29
Туризм

Туристы, планировавшие отдых в Таиланде, попали в ДТП из-за глубокой ямы на дороге, что привело к дополнительным расходам на перелет в Астану и ремонт автомобиля, передает TOURDOM.RU.

Туристы отсудили у дорожников более 260 тыс. рублей из-за ДТП
Фото: Wikipedia by Robbie Sproule, CC BY 2.0

Пострадавшие туристы потребовали компенсацию за ущерб у ООО “Союз Автодор”, который несет ответственность за состояние дороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Суд признал вину ООО “Союз Автодор” в плохом состоянии дороги и обязал компанию компенсировать следующие расходы:

  • Стоимость билетов в Астану: 105 тыс. руб.
  • Ремонт автомобиля: 160 тыс. руб.
  • Моральный вред: 30 тыс. руб.
  • Расходы на адвоката: 30 тыс. руб.
  • Общая сумма компенсации: 262 тыс. руб.

Суд встал на сторону туристов, признав ответственность дорожной организации за аварийное состояние дороги, также принял во внимание реальные финансовые потери туристов, вызванные ДТП и вынужденным изменением маршрута.

Решение суда служит примером того, как юридически можно защитить свои права в случае ненадлежащего состояния дорог и причиненного этим ущерба, также также является предупреждением о необходимости уделять больше внимания качеству содержания дорог и ответственности за безопасность движения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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