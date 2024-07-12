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Пункт пропуска на границе России и Абхазии будет расширен

Кадры со столпотворением на границе России и Абхазии разлетелись в соцсетях

1:10
Туризм

На границе России с Абхазией уже начались традиционные летние очереди, пишет Soch1.ru. Утром поток людей направляется на выезд в республику, а вечером — в обратном направлении.

Кадры со столпотворением на границе России и Абхазии разлетелись в соцсетях
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Многие едут на экскурсии, поэтому в 7 утра на пешеходной зоне обычно собирается много народу. Опытные путешественники рекомендуют избегать часов пик и прибывать на границу к 10 утра.

В Росгранстрое объявили, что пункт пропуска на границе России и Абхазии будет значительно расширен в ближайшие два года.

Директор сочинского филиала ФГКУ Росгранстрой Кирилл Баранов сообщил, что в настоящее время более 50 тысяч туристов и около 9 тысяч автомобилей ежедневно пересекают границу. При этом пропускная способность пункта составляет 28 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств в сутки.

"Реконструкция поможет увеличить пропускную способность до 80 тысяч человек и более 14 тысяч транспортных средств в день", — сообщил Баранов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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