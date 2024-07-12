Туроператоры предлагают россиянам летние туры в Турцию по цене от 30 тысяч рублей

Стоимость летних туров в Стамбул начинается от 60 тысяч рублей на двоих. Эти данные предоставлены Ассоциацией туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию Coral Travel.
АТОР уточняет, что за 30 тысяч рублей на человека можно приобрести тур, включающий только наземное обслуживание, то есть проживание в отеле без учёта перелёта.
Однако, если рассматривать более полный пакет, включающий и перелёт, то стоимость тура заметно возрастает. В таком случае цена на отдых в Стамбуле для двоих составит от 127 тысяч рублей.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.