Туроператоры предлагают россиянам летние туры в Турцию по цене от 30 тысяч рублей

Россияне могут отправиться на отдых в Турцию за 30 тысяч рублей

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стоимость летних туров в Стамбул начинается от 60 тысяч рублей на двоих. Эти данные предоставлены Ассоциацией туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию Coral Travel.

Фото: flickr.com by Константин Барбу, CC BY 2.0

АТОР уточняет, что за 30 тысяч рублей на человека можно приобрести тур, включающий только наземное обслуживание, то есть проживание в отеле без учёта перелёта.

Однако, если рассматривать более полный пакет, включающий и перелёт, то стоимость тура заметно возрастает. В таком случае цена на отдых в Стамбуле для двоих составит от 127 тысяч рублей.