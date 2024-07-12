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Туроператоры предлагают россиянам летние туры в Турцию по цене от 30 тысяч рублей

Россияне могут отправиться на отдых в Турцию за 30 тысяч рублей

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Туризм

Стоимость летних туров в Стамбул начинается от 60 тысяч рублей на двоих. Эти данные предоставлены Ассоциацией туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию Coral Travel.

Россияне могут отправиться на отдых в Турцию за 30 тысяч рублей
Фото: flickr.com by Константин Барбу, CC BY 2.0

АТОР уточняет, что за 30 тысяч рублей на человека можно приобрести тур, включающий только наземное обслуживание, то есть проживание в отеле без учёта перелёта.

Однако, если рассматривать более полный пакет, включающий и перелёт, то стоимость тура заметно возрастает. В таком случае цена на отдых в Стамбуле для двоих составит от 127 тысяч рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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