Четыре региона Индии, которые стоит посетить: от пляжного рая до древних дворцов

Выбираем направление для отдыха в Индии: Раджастан, Гоа, Дели или Керала?

3:03 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Индия — это сказочная страна контрастов, которая привлекает путешественников своим уникальным колоритом, богатой культурой и живописными пейзажами. Однако, планируя поездку в эту удивительную восточную державу, важно определиться с наиболее подходящим для вас направлением. Так где же лучше всего отдохнуть в Индии?

Фото: commons.wikimedia.org by Kalyan Shah, CC BY-SA 3.0

Раджастан — сказочные дворцы и крепости

Если вы мечтаете окунуться в роскошь и великолепие Индии, отправляйтесь в штат Раджастан. Это, пожалуй, самый известный туристический регион страны, известный своими впечатляющими дворцами, крепостями и городами-музеями.

Highlights Раджастана — Джайпур с его розовыми дворцами, Удайпур с живописными озерами и Тадж-Махал в Агре. Здесь вы сможете остановиться в бывших королевских резиденциях, прокатиться на слонах и верблюдах, а также насладиться богатой индийской кухней.

Гоа — пляжный рай

Для тех, кто мечтает об идеальном пляжном отдыхе, Гоа станет лучшим выбором. Этот штат на юге Индии славится своими живописными пляжами с белым песком, покачивающимися пальмами и спокойными бирюзовыми водами Аравийского моря.

Помимо пляжного отдыха, в Гоа вас ждут уютные рыбацкие деревни, колоритные рынки, а также интересная португальская архитектура. Гоа — это идеальное место, чтобы расслабиться, понежиться на солнышке и попробовать местную морскую кухню.

Дели — сердце Индии

Если вы хотите погрузиться в самое сердце индийской культуры, отправляйтесь в Дели — столицу страны и один из крупнейших мегаполисов мира. Здесь вас ждут древние мечети, величественные дворцы, колоритные базары и самобытные городские кварталы.

В Дели вы сможете познакомиться с историей Индии, ее традициями, архитектурой и кухней. Прогуляйтесь по Красному форту, посетите Джама-Масджид — крупнейшую мечеть страны, и попробуйте знаменитое блюдо "Будда Джумпс Через Забор" в ресторане.

Керала — тропический рай

Если вы мечтаете об уединенном отдыхе в окружении тропической природы, обратите внимание на штат Керала на юге Индии. Здесь вас ждут бескрайние зеленые чайные плантации, извилистые каналы "бэкуотерс", пряные специи и развитая аюрведа.

Побывайте в Кочине — колоритном портовом городе со старинными европейскими кварталами. Отправьтесь на прогулку по живописным водным путям "бэкуотерс" или расслабьтесь на одном из пляжей Кералы. Здесь вы сможете забыть обо всем и погрузиться в медитативную атмосферу этого тропического рая.

Индия — необычайно разнообразная страна, в которой каждый регион имеет свою специфику и уникальные достопримечательности. Выбирая место для отдыха, ориентируйтесь на свои предпочтения и интересы, чтобы максимально насладиться путешествием по этой удивительной восточной державе.