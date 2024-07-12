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Путешествие в старинный Муром: город влюблённых, пряностей и былинных героев

Прикоснуться к истории: что посмотреть в древнем городе Муроме

2:24
Туризм » Путешествия

Муром — один из древнейших городов России, чья история насчитывает более тысячи лет. Этот красивый город на берегах Оки славится не только своим историческим наследием, но и современными достопримечательностями, которые с удовольствием посещают туристы.

Прикоснуться к истории: что посмотреть в древнем городе Муроме
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Город влюблённых

Муром широко известен как "город влюблённых". Это связано с историей Петра и Февронии — небесных покровителей супружества и семейного счастья. Их жизнь, любовь и верность стали основой для многочисленных легенд и преданий.

Сегодня туристы могут посетить Свято-Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи святых Петра и Февронии. Здесь же находится источник с целебной водой, к которому ежегодно приезжают тысячи паломников. Также можно увидеть памятник влюбленным и отправиться на "Остров Медового Месяца".

Пряный аромат старины

Помимо духовных святынь, Муром славится своей гастрономической историей. Город веками был известен производством знаменитых муромских калачей — ароматных, пышных и хрустящих.

Попробовать эти уникальные хлебобулочные изделия можно в многочисленных пекарнях и кафе Мурома. Также стоит посетить Музей муромского калача, где представлена вся история этого символа города.

Атмосферу старинного купеческого города хорошо передают и другие гастрономические бренды Мурома — медовуха, медовые пряники, сбитень и многое другое.

Былинный герой

Муром тесно связан с именем легендарного богатыря Ильи Муромца. Согласно преданиям, он родился в деревне Карачарово под Муромом и долгие годы провел в нем.

Сегодня туристы могут посетить памятники Илье Муромцу, Музей богатырской славы и Спасо-Преображенский монастырь — место, где, по легенде, Илья принял постриг.

Кроме того, один из самых известных муромских брендов — пиво "Илья Муромец", производимое на местной пивоварне.

Город, хранящий тысячелетнюю историю, Муром по праву считается одним из самых интересных туристических направлений европейской части России. Здесь можно прикоснуться к духовным традициям, вкусить пряные ароматы старины и окунуться в былинную атмосферу древнерусского города.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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