В Анапе туристам запретили плавать на надувных матрасах

В Анапе запретили надувные матрасы

0:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анапе временно запретили туристам плавать на надувных матрасах из-за сильного отжимного ветра. Об этом сообщается на сайте муниципального образования города-курорта.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Уточняется, что запрет на использование надувных плавательных средств будет действовать в четверг, 11 июля, в связи с усилением северо-восточного ветра.

Кроме того, отдыхающим рекомендовано соблюдать меры личной безопасности, избегать неоправданного риска и усилить контроль над детьми.