В Анапе туристам запретили плавать на надувных матрасах

В Анапе временно запретили туристам плавать на надувных матрасах из-за сильного отжимного ветра. Об этом сообщается на сайте муниципального образования города-курорта.
Уточняется, что запрет на использование надувных плавательных средств будет действовать в четверг, 11 июля, в связи с усилением северо-восточного ветра.
Кроме того, отдыхающим рекомендовано соблюдать меры личной безопасности, избегать неоправданного риска и усилить контроль над детьми.
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