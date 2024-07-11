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В Анапе туристам запретили плавать на надувных матрасах

В Анапе запретили надувные матрасы

0:31
Туризм

В Анапе временно запретили туристам плавать на надувных матрасах из-за сильного отжимного ветра. Об этом сообщается на сайте муниципального образования города-курорта.

В Анапе запретили надувные матрасы
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Уточняется, что запрет на использование надувных плавательных средств будет действовать в четверг, 11 июля, в связи с усилением северо-восточного ветра.

Кроме того, отдыхающим рекомендовано соблюдать меры личной безопасности, избегать неоправданного риска и усилить контроль над детьми.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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