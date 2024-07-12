Стало известно, куда туристы стали ездить чаще, чем раньше

Спрос на отели в Крыму стал значительно больше, чем в 2023 году

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы стали охотнее выбирать Крым для путешествий. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на платформу для гостиничного бизнеса Travelline.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Число бронирований в трёхзвёздочных отелях с заездом в конце июня и первой декаде июля возросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом спрос на двухзвёздочные гостиницы вырос на 42%, а на отели категории 4 и 5 звёзд — на 6%. Кроме того, по данным платформы, многие путешественники решают отправиться на отдых в Крым не заранее, а сиюминутно.

Ранее Pravda.Ru писала о прогнозах и ценах на проживание в Крыму этим летом.