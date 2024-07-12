Стало известно, куда туристы стали ездить чаще, чем раньше

Туристы стали охотнее выбирать Крым для путешествий. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на платформу для гостиничного бизнеса Travelline.
Число бронирований в трёхзвёздочных отелях с заездом в конце июня и первой декаде июля возросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом спрос на двухзвёздочные гостиницы вырос на 42%, а на отели категории 4 и 5 звёзд — на 6%. Кроме того, по данным платформы, многие путешественники решают отправиться на отдых в Крым не заранее, а сиюминутно.
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При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.