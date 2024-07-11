Опытные мамы-путешественницы рассказали, как выбрать лучшие места в самолете для полета с ребенком

Как выбрать лучшие места в самолете при путешествии с детьми

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествуя с детьми, важно заранее продумать маршрут из точки А в точку В, особенно если предполагаются перелеты. Опытные мамы-путешественницы поделились рекомендациями о том, где лучше всего разместиться с ребенком на борту самолета.

Фото: Wikipedia by Scott & Elaine van der Chijs, CC BY-NC 2.0

Вместе или порознь

Во-первых, нужно решить, стоит ли бронировать для ребенка отдельное место. Большинство авиакомпаний разрешают младенцам до 2 лет летать бесплатно на внутренних или ближнемагистральных рейсах.

"Если ваш ребенок старше 8 месяцев, я настоятельно рекомендую бронировать для него отдельное место. Это дороже, но гораздо удобнее, чем держать на коленях активного и тяжелого ребенка в течение всего полета".

Если вы не покупаете отдельное место для ребенка, попробуйте забронировать места у окна и у прохода для взрослых. Возможно, среднее место останется свободным и его можно будет использовать для ребенка.

У окна или у прохода

Выбор места зависит от возраста ребенка и длительности перелета.

"Место у прохода удобно тем, что вам не придется беспокоить других пассажиров, когда вы захотите пройтись или воспользоваться туалетом. Однако во время кормления грудью или сна вы будете чувствовать себя комфортнее у окна".

Первые или последние ряды

Если ребенок просыпается от любых звуков, не стоит бронировать места у туалета. Опытные мамы также отмечают, что места в последних рядах иногда дешевле, и можно выгодно купить отдельное место для ребенка.