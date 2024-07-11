Опытные мамы-путешественницы рассказали, как выбрать лучшие места в самолете для полета с ребенком

Путешествуя с детьми, важно заранее продумать маршрут из точки А в точку В, особенно если предполагаются перелеты. Опытные мамы-путешественницы поделились рекомендациями о том, где лучше всего разместиться с ребенком на борту самолета.
Вместе или порознь
Во-первых, нужно решить, стоит ли бронировать для ребенка отдельное место. Большинство авиакомпаний разрешают младенцам до 2 лет летать бесплатно на внутренних или ближнемагистральных рейсах.
"Если ваш ребенок старше 8 месяцев, я настоятельно рекомендую бронировать для него отдельное место. Это дороже, но гораздо удобнее, чем держать на коленях активного и тяжелого ребенка в течение всего полета".
Если вы не покупаете отдельное место для ребенка, попробуйте забронировать места у окна и у прохода для взрослых. Возможно, среднее место останется свободным и его можно будет использовать для ребенка.
У окна или у прохода
Выбор места зависит от возраста ребенка и длительности перелета.
"Место у прохода удобно тем, что вам не придется беспокоить других пассажиров, когда вы захотите пройтись или воспользоваться туалетом. Однако во время кормления грудью или сна вы будете чувствовать себя комфортнее у окна".
Первые или последние ряды
Если ребенок просыпается от любых звуков, не стоит бронировать места у туалета. Опытные мамы также отмечают, что места в последних рядах иногда дешевле, и можно выгодно купить отдельное место для ребенка.
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