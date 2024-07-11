Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Узнайте, как легко избавиться от пустоцвета на огурцах
Icarus: до 60% околоземных объектов может оказаться темными кометами
Правильное использование тонального крема: избегайте этих ошибок
Опасные упражнения для здоровья: советы врача
В Hamster Kombat можно получить миллион монет за ввод кода
Названы "расходники", которые автовладельцы забывают менять чаще всего
Шокирующий тру-крайм фильм, который многие пропустили
Россия увеличила объём производства продуктов питания
Стало известно, зачем добавлять в котлеты овощи
Опытные мамы-путешественницы рассказали, как выбрать лучшие места в самолете для полета с ребенком

Как выбрать лучшие места в самолете при путешествии с детьми

1:38
Туризм

Путешествуя с детьми, важно заранее продумать маршрут из точки А в точку В, особенно если предполагаются перелеты. Опытные мамы-путешественницы поделились рекомендациями о том, где лучше всего разместиться с ребенком на борту самолета.

Как выбрать лучшие места в самолете при путешествии с детьми
Фото: Wikipedia by Scott & Elaine van der Chijs, CC BY-NC 2.0

Вместе или порознь

Во-первых, нужно решить, стоит ли бронировать для ребенка отдельное место. Большинство авиакомпаний разрешают младенцам до 2 лет летать бесплатно на внутренних или ближнемагистральных рейсах.

"Если ваш ребенок старше 8 месяцев, я настоятельно рекомендую бронировать для него отдельное место. Это дороже, но гораздо удобнее, чем держать на коленях активного и тяжелого ребенка в течение всего полета".

Если вы не покупаете отдельное место для ребенка, попробуйте забронировать места у окна и у прохода для взрослых. Возможно, среднее место останется свободным и его можно будет использовать для ребенка.

У окна или у прохода

Выбор места зависит от возраста ребенка и длительности перелета.

"Место у прохода удобно тем, что вам не придется беспокоить других пассажиров, когда вы захотите пройтись или воспользоваться туалетом. Однако во время кормления грудью или сна вы будете чувствовать себя комфортнее у окна".

Первые или последние ряды

Если ребенок просыпается от любых звуков, не стоит бронировать места у туалета. Опытные мамы также отмечают, что места в последних рядах иногда дешевле, и можно выгодно купить отдельное место для ребенка.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
Как выбрать лучшие места в самолете при путешествии с детьми
Правильное использование тонального крема: избегайте этих ошибок
Опасные упражнения для здоровья: советы врача
В Hamster Kombat можно получить миллион монет за ввод кода
Названы "расходники", которые автовладельцы забывают менять чаще всего
Шокирующий тру-крайм фильм, который многие пропустили
Россия увеличила объём производства продуктов питания
Стало известно, зачем добавлять в котлеты овощи
Стало известно, как перевоспитать кошку
Алёна Водонаева поделилась кадрами с девичника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников