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Туристические компании России столкнулись с волной фейковых сайтов и мощных DDoS-атак в пик сезона

Мошенники активизировались: фейковые сайты туроператоров заполонили сеть

2:02
Туризм

В России, в разгар туристического сезона, резко увеличилось количество фейковых сайтов туроператоров и сервисов по бронированию билетов. Настоящие порталы туристических компаний при этом страдают от наплыва DDoS-атак, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Мошенники активизировались: фейковые сайты туроператоров заполонили сеть
Фото: freepik.com by yanalya, PDM

По словам депутата, рост числа фишинговых сайтов летом — это сезонное явление. Множество россиян отправляются в отпуск, спрос на туристические услуги увеличивается, а мошенники активизируются. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, достаточно соблюдать простые правила информационной безопасности.

Туристам рекомендуется не открывать подозрительные письма в электронной почте, не загружать приложения от непроверенных источников и не переходить по сомнительным ссылкам, так как они могут вести на фальшивые страницы туркомпаний.

"Регулярно проверяйте свои финансовые счета на предмет подозрительных транзакций и немедленно сообщайте о них в банк или платежную систему", — советует депутат.

В этом году злоумышленники нацелились не только на туристов, но и на сами туристические компании. По информации ФСБ, в середине июня произошли сбои в работе сайтов ряда авиакомпаний, туроператоров и даже аэропортов из-за мощных DDoS-атак. Проблемы с доступом были зафиксированы на сайтах Pegas Touristik, CruClub, Nordwind, S7, "России" и Домодедово, сообщает портал "Tourdom.ru".

Антон Немкин отметил, что причина такой ситуации проста. Сотрудники компаний во время пиковых нагрузок едва справляются с обработкой запросов клиентов, поэтому вопросы кибербезопасности отходят на второй план, чем и пользуются хакеры.

"Злоумышленники проводят атаки типа DDoS для перегрузки серверов или внедряют вредоносные программы для кражи данных", — заключил депутат.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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