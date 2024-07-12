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Наталия Ансталь назвала красивые места Турции, которые есть не в каждом путеводителе

Россиянам назвали живописные места Турции, которые стоит посетить

1:09
Туризм

Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала живописные места Турции, которые не всегда есть в путеводителях. Об этом она рассказала изданию NEWS.ru.

Россиянам назвали живописные места Турции, которые стоит посетить
Фото: commons.wikimedia.org by YILDIRIM SAU20, CC BY-SA 4.0

Наталия Ансталь порекомендовала туристам посетить подземный город Деринкую. Он расположен в Каппадокии. Кроме того, тревел-блогер упомянула Памуккале, Каш и древний город Сиде. По её словам, это очень красивые места.

"Обязательно загляните в подземный город Деринкую. Город в Каппадокии, там очень много интересного, там 6 подземных городов. Не забываем о природном безумстве Памуккале. Многие туристы туда не едут, потому что долго ехать самостоятельно. Есть риск не застать. Город Каш не столь популярен для отдыха "всё включено", редко где освещается, но не умаляйте его красоты, хотя бы просто погулять. Если вы отдыхаете в Сиде, то можно подняться в древний город Сиде, в леса, там тоже очень много интересного", — сообщила Наталия Ансталь.

Ранее Pravda.Ru писала, как сохранить бюджет при путешествии в Турцию.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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