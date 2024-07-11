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Рейтинг самых популярных направлений для летних поездок: Дальний Восток и Бурятия лидируют

Дальний Восток и Бурятия стали самыми популярными направлениями у россиян

1:32
Туризм

Согласно данным по бронированию билетов на июль-август, наибольшей популярностью среди россиян внутри страны пользуются Дальний Восток и Бурятия. Это подтверждает исследование Яндекс Путешествий.

Дальний Восток и Бурятия стали самыми популярными направлениями у россиян
Фото: flickr.com by Шамиль Магомедов, CC BY-SA 2.0

Этим летом количество запросов по Южно-Сахалинску увеличилось в два раза, бронирования во Владивосток выросли на 9%, а в Хабаровск — на 5%. Средняя стоимость билетов в эти города (туда-обратно) составляет от 25 000 до 28 400 рублей.

Байкал также привлекает всё больше россиян — спрос на перелёты в Улан-Удэ возрос на 33%. В топе популярных направлений находятся также Казань (+23%), Горно-Алтайск (+10%) и Волгоград (+6%), с ценами на билеты от 11 000 до 36 000 рублей.

Среди зарубежных направлений самой высокой динамикой бронирований выделяется Грузия — в июле-августе рост составил 266% по сравнению с прошлым годом. Страны Азии также остаются востребованными. Летом россияне планируют посетить Вьетнам (+135%), Японию (+85%) и Кыргызстан (+68%).

Рост бронирований в Китай и Южную Корею составил по 68%. Таиланд (+44%) и Индонезия (+10%) продолжают входить в число самых быстро набирающих популярность азиатских стран.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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