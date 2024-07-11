Стоимость летнего отдыха в Египте в 2024 году: туроператоры озвучили цены на туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Россиянам назвали стоимость летних туров в Египет

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на летний отдых в Египте в 2024 году увеличился на 20-25% по сравнению с прошлым годом. По данным туроператоров, это связано с сезонными скидками отелей, выгодными тарифами авиакомпаний, открытием новых мест для проживания и переключением путешественников с более дорогих курортов Турции.

Фото: commons.wikimedia.org by Rabax63, CC BY-SA 4.0

В июле и августе стоимость семидневного тура в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с вылетом из Москвы на чартерных рейсах и проживанием в четырёхзвёздочном отеле "всё включено" начинается от 120-140 тысяч рублей на двоих, сообщает АТОР.

При выборе пятизвёздочного отеля аналогичная путёвка будет стоить 133-150 тысяч рублей. На прямых рейсах "Аэрофлота" недельный тур с проживанием в пятизвёздочном отеле обойдётся в 155-160 тысяч рублей на двоих.