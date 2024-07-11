Испанский турист растоптан в попытке сфотографироваться со слоном в африканском заповеднике

Турист погиб, пытаясь сфотографировать слонов в африканском заповеднике

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В африканском заповеднике турист попытался сфотографировать слонов вблизи и был втоптан в землю на глазах у своей невесты и друзей, сообщает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Согласно информации таблоида, трагедия произошла с 43-летним испанцем Карлосом Луной. Он находился на экскурсии в заповеднике Пиланесберг вместе со своей невестой и двумя друзьями. Решив сделать крупные снимки слонов, он вышел из машины, несмотря на уговоры оставшихся в ней. Подойдя слишком близко к стаду, он спровоцировал нападение.

Самая крупная самка, испугавшись за своих детенышей, напала на Луну. Мужчина попытался убежать, но слониха и еще два слона догнали его и стали топтать. По свидетельствам очевидцев, от него остались только окровавленные вещи, и опознать его было невозможно. Друзьям и невесте Карлоса понадобилась психологическая помощь.