Испанский турист растоптан в попытке сфотографироваться со слоном в африканском заповеднике

В африканском заповеднике турист попытался сфотографировать слонов вблизи и был втоптан в землю на глазах у своей невесты и друзей, сообщает Daily Mail.
Согласно информации таблоида, трагедия произошла с 43-летним испанцем Карлосом Луной. Он находился на экскурсии в заповеднике Пиланесберг вместе со своей невестой и двумя друзьями. Решив сделать крупные снимки слонов, он вышел из машины, несмотря на уговоры оставшихся в ней. Подойдя слишком близко к стаду, он спровоцировал нападение.
Самая крупная самка, испугавшись за своих детенышей, напала на Луну. Мужчина попытался убежать, но слониха и еще два слона догнали его и стали топтать. По свидетельствам очевидцев, от него остались только окровавленные вещи, и опознать его было невозможно. Друзьям и невесте Карлоса понадобилась психологическая помощь.
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