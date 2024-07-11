Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты ответили, стоит ли отвести кота к грумеру
Как сорняки помогут вырастить богатый урожай перца
Нейробиолог Феррейра: бекон способен улучшать работу мозга
Метеоролог Позднякова объяснила, когда уйдёт аномальная жара
Болельщики сборной Нидерландов напали на англичан
Кто получает автомобиль при разводе: что говорит юрист
Эксперт Хайцеэр объяснил, как уровень антифриза влияет на работу мотора в жару
Терапевт Алексеева объяснила, как спастись от аномальной жары
Эксперт Матвеева: безопасный маникюр для детей, что должны знать родители
Испанский турист растоптан в попытке сфотографироваться со слоном в африканском заповеднике

Турист погиб, пытаясь сфотографировать слонов в африканском заповеднике

0:59
Туризм

В африканском заповеднике турист попытался сфотографировать слонов вблизи и был втоптан в землю на глазах у своей невесты и друзей, сообщает Daily Mail.

Турист погиб, пытаясь сфотографировать слонов в африканском заповеднике
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Согласно информации таблоида, трагедия произошла с 43-летним испанцем Карлосом Луной. Он находился на экскурсии в заповеднике Пиланесберг вместе со своей невестой и двумя друзьями. Решив сделать крупные снимки слонов, он вышел из машины, несмотря на уговоры оставшихся в ней. Подойдя слишком близко к стаду, он спровоцировал нападение.

Самая крупная самка, испугавшись за своих детенышей, напала на Луну. Мужчина попытался убежать, но слониха и еще два слона догнали его и стали топтать. По свидетельствам очевидцев, от него остались только окровавленные вещи, и опознать его было невозможно. Друзьям и невесте Карлоса понадобилась психологическая помощь.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
Эксперты ответили, стоит ли отвести кота к грумеру
Как сорняки помогут вырастить богатый урожай перца
Нейробиолог Феррейра: бекон способен улучшать работу мозга
Метеоролог Позднякова объяснила, когда уйдёт аномальная жара
Болельщики сборной Нидерландов напали на англичан
Турист погиб, пытаясь сфотографировать слонов в африканском заповеднике
Кто получает автомобиль при разводе: что говорит юрист
Эксперт Хайцеэр объяснил, как уровень антифриза влияет на работу мотора в жару
Терапевт Алексеева объяснила, как спастись от аномальной жары
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников